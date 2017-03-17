Страна Чугуния 2 Алексей Тарасов, «Новое время»

17.03.2017, 16:51

Наталья Поклонская

Фото: РИА Новости

В Думе РФ Поклонская поддержала давнюю разработку Затулина и предложила давать российское гражданство по «праву почвы».

«Идиот» Достоевского начинается с оттепели. «Насилу рассвело»… Это словосочетание из второго предложения великого романа близко и понятно каждому, встречавшему рассвет на русских равнинах. Мощь, тяжесть, величие и безразличие к тебе чугунной страны.

В этой стране очень красивы природа, все дети и часто женщины; мужчины не очень. Некоторые красивые женщины пытаются сделать чугунной стране что-то полезное, получается снова чугун. Заливается в прежние формы. В Думе Наталья Поклонская поддержала давнюю разработку Константина Затулина и предложила давать российское гражданство по «праву почвы». Внесен законопроект. Он лежит на сайте Госдумы, каждый может ознакомиться, хотя, конечно, это чтение — не Достоевский, на любителя. Мне положено такое читать, коротко сообщаю: это сайдинг, за которым все тот же чугун.

Разъясняет Наталья Коверник. В о ней — сага: № 131 за 2011 год; № 105, 134, 141 за 2016-й; № 12 с.г. Простая русская женщина, рожденная на русской земле от русских до седьмого колена родителей, выехавшая в 1991-м на Украину на десять лет и из-за этого вдруг переставшая быть гражданкой России. Она вот уже 16-й год живет в России без паспорта, на правах придорожной пыли. «Новая» поговорила вчера с ней.

— Еще ведь как подали, как озаглавили: в Госдуме предложили новый принцип получения гражданства по «праву почвы»! Какой же это новый принцип?! Он был всегда, и он есть сейчас в законодательстве. Но миграционной службе на это плевать. Вот ч. 7 ст. 4 действующего ФЗ «О гражданстве РФ» 2002 года: «Наличие у лица гражданства Российской Федерации либо факт наличия у лица в прошлом гражданства СССР ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ на основании законодательных актов Российской Федерации, РСФСР или СССР…» Другими словами, факт, что у лица уже есть гражданство РФ, должен определяться по ранее действующему законодательству. Вот ч. 2 ст. 13 Закона РФ «О гражданстве РФ» 1991 года: «Лица, родившиеся 30 декабря 1922 года и позднее и утратившие гражданство бывшего СССР, СЧИТАЮТСЯ СОСТОЯВШИМИ в гражданстве Российской Федерации по рождению, ЕСЛИ РОДИЛИСЬ НА ТЕРРИТОРИИ Российской Федерации или если хотя бы один из родителей на момент рождения ребенка был гражданином СССР и постоянно проживал на территории Российской Федерации…»

Вот оно «право почвы» и «право крови» в чистом виде. По крайней мере, для уроженцев РСФСР и детей уроженцев РСФСР. Но начиная с 6 февраля 1992 года органы исполнительной власти (ПВС/ФМС) выдумали такой миф, что гражданами России являются лишь те граждане бывшего СССР, которые на 6 февраля 1992 года проживали на территории России. Всех остальных они фактически лишили российского гражданства и принуждают принимать свое гражданство вновь. При этом не могут предоставить документ о прекращении гражданства, в котором человек состоял с момента рождения. Вот, например, что мне ответил начальник федерального органа: «Так как Вы, по собственному желанию и личному заявлению о выдаче паспорта, документированы паспортом гражданина Украины, Вы утратили российское гражданство по собственному волеизъявлению». И примечательно, что в ответе не указывается норма закона об утрате российского гражданства. Не указана по той причине, что ее нет: не существует утраты российского гражданства ни в действующем законе, ни в предыдущем.

Прокомментировала законопроект и Людмила Лукашева, президент Уральской ассоциации беженцев:

— Мне очень неловко за тех депутатов, которые уподобляются Повару из известной басни Крылова «Кот и Повар»… Можно бесконечно вносить поправки в законы, можно писать обращения и петиции, но ничего не улучшится, если исполнять новые законы будут старые нарушители прав человека.

В качестве комментария к законодательной инициативе по улучшению закона о гражданстве приведу цитату из Постановления Конституционного суда России № 12-П от 16 мая 1996 года. Я ее столько раз цитировала в судах и на университетских лекциях, что выучила наизусть:

«Факт нахождения гражданина бывшего СССР за пределами Российской Федерации в момент вступления в силу Закона Российской Федерации «О гражданстве Российской Федерации» может рассматриваться как одно из условий для приобретения гражданства Российской Федерации в порядке регистрации только в отношении лиц, которые не считаются состоявшими в гражданстве Российской Федерации по рождению. Иное понимание не соответствует статье 27 Конституции Российской Федерации, согласно которой гражданин Российской Федерации имеет право свободно выезжать за пределы Российской Федерации, не утрачивая гражданства, и беспрепятственно возвращаться в Российскую Федерацию.

Придание обжалуемой норме Закона в процессе правоприменительной практики смысла, фактически подтверждающего прекращение гражданства Российской Федерации по рождению без свободного волеизъявления гражданина, противоречит статье 6 (часть 3) Конституции Российской Федерации, в соответствии с которой гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего гражданства».

Пусть объяснят мне, для чего принуждать приобретших гражданство России по рождению (и по принципу «почвы», и по принципу «крови») к повторной процедуре — через ворохи бумаг, бесконечные очереди, никому не нужные комиссии из чиновников, долгие месяцы, а то и годы вычеркнутого из жизни времени?

Почему подробно не разъяснить нынешним исполнителям закона о гражданстве, что его нужно ОФОРМЛЯТЬ после определения его по ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ, действовавшему НА МОМЕНТ РОЖДЕНИЯ лица во взаимосвязи со всей логикой права вплоть до 1917 года (требование части 2 статьи 12 Закона о гражданстве России 1991 года)? Ведь уровень компетенции исполнителей миграционного законодательства в России — от Москвы до самых до окраин — угрожающе стремится к нулю. Не знают в УВМ (Управление по вопросам миграции. — А. Т.) МВД ни про Российскую республику, которой нынче исполнится 100 лет, ни про то, что институт российского гражданства соотнесен с принципом непрерывности (континуитета) российской государственности, ни про принцип «почвы», ни про принцип «крови».

* * *

Депутату Поклонской простительно заблуждаться насчет веяний в мировом праве о гражданстве. А вообще — веяний нет, тут все строго и устоялось и отстоялось уже столетиями. И российское государство, каким бы чугунным оно ни было, не имеет права пренебрегать этими принципами.

И еще, уже не о Поклонской и Затулине (они хотя бы в верном направлении попытались) — о чугуне. Нельзя не повторить в 2 086 176-й раз: государства не должны воевать с гражданами. Так уж сложилось в Северном полушарии к теперешнему времени.

Алексей Тарасов, «Новое время»