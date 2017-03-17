В БДИПЧ ОБСЕ призвали Минск соблюдать право граждан на свободу мирных собраний 17.03.2017, 16:59

Фото: bortnikau.livejournal.com

Беларусь призывают соблюдать право на свободу мирных собраний и выражения мнения на протестах.

Такое заявление сделал сегодня директор Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Михаэль Георг Линк, пишет tut.by.

Директор Бюро выразил обеспокоенность по поводу сообщений о штрафах и задержаниях десятков протестующих и правозащитников в Беларуси за последнюю неделю после их участия в мирных демонстрациях.

«Штрафы и даже заключение под стражу демонстрантов и организаторов представляются чрезмерным ограничением их прав на свободу мирных собраний, — заявил Линк. — Я призываю власти Беларуси, чтобы любые санкции или наказания были соразмерны любому фактическому проступку и чтобы они не использовались для подавления законного разногласия во взглядах и права на свободу выражения».

Михаэль Георг Линк попросил белорусские власти 25 марта в Минске «сделать все возможное, чтобы содействовать всем мирным демонстрациям, а в случае инцидентов — реагировать на них в соответствии со своими обязательствами в области прав человека».