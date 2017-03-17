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Катающийся на корабле тюлень стал звездой Сети

  • 17.03.2017, 17:04

Морской обитатель облюбовал носовую часть корабля.

В Сети показали видео, на котором запечатлен ленивый тюлень, который решил прокатиться на корабле. Ролик стал вирусным в Facebook, собрав за двое суток 260 тысяч просмотров, пишет korrespondent.net.

Как отмечается в сюжете, тюлень отправился путешествовать на корабле, который направлялся в австралийский Мельбурн. Животное примостилось на носовой бульб судна, растянувшись во всю длину.

В сюжете 7 News не отмечается, как именно тюлень попал на корабль. Предполагается, что животное забралось на него, пока судно было пришвартовано у берега.


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