Жители Солигорска отбились от уплотнения застройки 17.03.2017, 17:22

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Фото: soligorsk-info.ucoz.com

Людям удалось защитить свои интересы и право на благоприятную среду обитания.

Солигорский районный исполнительный комитет отменил проведение общественного обсуждения архитектурно-планировочной концепции объекта «Строительство многоквартирного жилого дома и инженерных коммуникаций к нему в районе дома № 10Б по ул. Ленина в г.Солигорске», которое началось 13 марта.

16 марта экспозиция проекта в здании местного райисполкома была убрана, а на официальном сайте появилась информация об отмене общественного обсуждения. На обращение граждан местные власти заявили, что «проведение процедуры общественного обсуждения было отменено ввиду его нецелесообразности».

Строительство многоквартирного дома планировалось на озеленённой придомовой территории, что вызвало возмущение и протест местных жителей. Это была не первая попытка местных властей уплотнить застройку. Так в 2014 году также предпринимались неудачные попытки строительства многоквартирного жилого дома на данной территории. В обоих случаях, местным жителям удалось защитить свои интересы и право на благоприятную среду обитания.

Ранее местные жители направили жалобу в районную прокуратуру на действия местных органов власти за отказ в ознакомлении с «Генеральным планом г. Солигорска» и регламентами, которые регулируют строительство в городе.

«Отмена общественного обсуждения – это, безусловно, успех для местных жителей, так как застройка данной территории в ближайшее время будет невозможна. Это даёт время направить все усилия на то, чтобы на уровне «Генерального плана г. Солигорска» исключить практику уплотнения застройки в городе на зелёных территориях, стадионах, которая зачастую практикуется в Солигорске. Тем более что корректировка генплана города должна быть завершена осенью 2017 года и вынесена на общественное обсуждение, где горожане смогут вносить свои замечания и предложения», - сказал общественный активист Денис Кобрусев.