Лукашенко пожаловались на распитие спиртного в Барановичском райисполкоме 18 17.03.2017, 17:39

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Соответствующее заявление белорусскому правителю направил предприниматель Николай Черноус.

Индивидуальный предприниматель и гражданский активист Николай Черноус из Барановичей обратился с заявлением к Лукашенко, пишет «Салідарнасць».

В письме Черноус рассказывает диктатору, чем закончился его поход к председателю Барановичского райисполкома. По его утверждению, предприниматель пришел лично пригласить председателя Василия Хватика на народное собрание.

По словам Николая Черноуса, все кабинеты были закрыты. Из 303-го, который занимает управляющий делами исполкома, якобы доносился шум.

«Там был слышен звон бокалов, произносились тосты», — написал предприниматель.

Николай Черноус напомнил, что народное собрание в феврале приняло резолюцию, содержащую требование реорганизовать городской и районный исполкомы.

«Если в райисполкоме в рабочее время, при температуре +30 градусов в кабинетах, при шампанском – сотрудникам весело, то на заводах, в кожухах при +3 градуса, народу не комфортно, да еще с такой мизерной зарплатой», — написал барановичский предприниматель.

Связаться с Николаем Черноусом журналистам не удалось.

В приемной Барановичского райисполкома утверждение предпринимателя назвали клеветой:

— Нет, конечно. Как такое вообще возможно? Абсурдная клевета.