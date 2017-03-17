закрыть
17 марта 2017, пятница, 20:26
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Попробуйте отгадать «самую сложную в мире» логическую задачу

4
  • 17.03.2017, 18:20
  • 12,730

Насколько вы хороши в решении задач о лжецах?

Впервые эту задачу опубликовал американский философ и логик Джордж Булос в 1992 году, назвав ее «самой сложной логической задачей в мире», пишет 42.tut.by.

Представьте: вы потерпели крушение на чужой планете, теперь вам нужно вернуться на Землю. Перед вами три инопланетянина — Ти, Эфф и Арр. Для каждого из них у вас есть именной артефакт, который заставит его помочь вам. Но есть проблема: вы не знаете, кто из них кто.

Вы можете задать им три вопроса с ответами «да» или «нет» (каждый вопрос должен быть адресован одному инопланетянину). Ти всегда будет говорить правду, Эфф всегда будет лгать, а Арр просто выберет случайный ответ.

Еще одна сложность: они могут понимать вас, но ответят на своем языке. Ответ будет звучать как «озо» или «улу». Вы не знаете, какое из этих слов значит «да», а какое — «нет».

Какие три вопроса вы зададите, чтобы определить имя каждого из инопланетян?


Мнение

Герой народа – народ
Герой народа – народ Ирина Халип
Власти сами инициируют Майдан в Беларуси
Власти сами инициируют Майдан в Беларуси Олег Волчек
Вместе - мы сила!
Вместе - мы сила! Наталья Радина
Протесты в Беларуси. Что делать украинцам
Протесты в Беларуси. Что делать украинцам Олег Белоколос


Интервью

Европа должна готовиться к тому, что Беларусь станет свободной
Европа должна готовиться к тому, что Беларусь станет свободной
Пеэтер Тайм: У Путина не хватит ресурсов на Беларусь
Пеэтер Тайм: У Путина не хватит ресурсов на Беларусь
Андрей Санников: Самая важная фигура протестов - лидер БНК Николай Статкевич
Андрей Санников: Самая важная фигура протестов - лидер БНК Николай Статкевич
Дмитрий Бондаренко: Лукашенко не удержится в кресле даже до конца этого года
Дмитрий Бондаренко: Лукашенко не удержится в кресле даже до конца этого года