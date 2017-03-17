Попробуйте отгадать «самую сложную в мире» логическую задачу 4 17.03.2017, 18:20

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Насколько вы хороши в решении задач о лжецах?

Впервые эту задачу опубликовал американский философ и логик Джордж Булос в 1992 году, назвав ее «самой сложной логической задачей в мире», пишет 42.tut.by.

Представьте: вы потерпели крушение на чужой планете, теперь вам нужно вернуться на Землю. Перед вами три инопланетянина — Ти, Эфф и Арр. Для каждого из них у вас есть именной артефакт, который заставит его помочь вам. Но есть проблема: вы не знаете, кто из них кто.

Вы можете задать им три вопроса с ответами «да» или «нет» (каждый вопрос должен быть адресован одному инопланетянину). Ти всегда будет говорить правду, Эфф всегда будет лгать, а Арр просто выберет случайный ответ.

Еще одна сложность: они могут понимать вас, но ответят на своем языке. Ответ будет звучать как «озо» или «улу». Вы не знаете, какое из этих слов значит «да», а какое — «нет».

Какие три вопроса вы зададите, чтобы определить имя каждого из инопланетян?