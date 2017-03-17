Минэнерго РФ неизвестно об иске Беларуси к России по поставкам нефти 6 17.03.2017, 18:22

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Ранее об наличии такого иска заявлял Лукашенко.

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что у Минэнерго нет информации о наличии иска Беларуси к России по поставкам нефти, передает RNS.

Ранее сообщалось, что в суд Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не поступал иск Беларуси по поводу ограничения объемов поставляемой в страну российской нефти.

Александр Лукашенко заявил, что Беларусь подала в суд из-за срыва договоренностей с Россией по поставкам нефти. Лукашенко также поручил найти альтернативу российской нефти.

В свою очередь, в пресс-службе Кремля заявили, что Россия оказывала и продолжает оказывать помощь Беларуси, в том числе потеряв $22,3 млрд в 2011–2015 годах от беспошлинных поставок нефти.