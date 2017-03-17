Андрей Стрижак: Уличные акции заставят власть уважать народ

Андрей Стрижак: Уличные акции заставят власть уважать народ3
- 17.03.2017, 18:29
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Именно власть инициировала акции протеста своей бездарной политикой.
Судья Центрального района города Гомеля Андрей Карманович приговорил активиста независимого профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) Андрея Стрижака к 10 суткам административного ареста.
Сразу после приговора активист дал комментарий сайту Charter97.org.
- Этот приговор абсолютно никак не повлияет на мою деятельность, потому что я уже далеко не первый день занимаюсь правозащитной деятельностью, развитием профсоюзного движения и абсолютно готов к любым подобным ситуациям. Ничего сверхъестественного не произошло. Мы продолжаем активную подготовку к акции 25 марта и я уверен, что люди выйдут протестовать, несмотря ни на что.
Хочу подчеркнуть, что участники акций должны помнить: власти пытаются репрессировать именно политических активистов, журналистов, правозащитников, то есть тех, кто, по их мнению, являются организаторами массовых акций протест, а не простых белорусов, выходящих на площади.
Любой здравомыслящий человек, живущий в Беларуси понимает, что протесты инициированы самой властью, ее бездарной экономической и социально-политической составляющей.
- Что бы вы хотели перед Днем Воли сказать белорусам?
- 25 марта – это очень важный день с точки зрения того, что мы должны показать власти: силой нельзя разговаривать с народом, потому что именно народ – носитель власти в государстве.
Я очень хочу, как и все белорусы, чтобы власть у нас была адекватной, сменяемой, демократичной и для этого, собственно говорят, мы и должны выходить на акции протеста.
Если на Западе система отстроена и все понимают, что больше двух сроков сидеть нет никакого смысла, то наших властей этому могут научить уличные акции.
Напомним, лидеры Белорусского Национального Конгресса призвали сограждан из Минска и регионов выйти 25 марта на День Воли в центре столицы, а 26 марта – на акции протеста в своих городах.