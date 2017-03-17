Белорусы стали экономить на поездках в пассажирском транспорте 16 17.03.2017, 18:32

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Пассажирский транспорт Беларуси за два месяца 2017 года потерял почти 8% пассажиров.

Транспортные организации Беларуси за два месяца 2017 года сократили перевозку пассажиров почти на 8%, свидетельствуют данные Национального статистического комитета Беларуси (Белстата), опубликованные в пятницу, передает «Интерфакс».

«Услугами пассажирского транспорта в январе-феврале 2017 года воспользовались 321,6 млн. человек, что по сравнению с январем-февралем 2016 года составляет 92,3%. Пассажирооборот транспорта составил 3 439,4 млн. пассажиро-километров, или 97,1% к уровню января-февраля 2016», - говорится в сообщении Белстата.

Сократились и грузоперевозки – почти на 3%

В январе-феврале 2017 года организациями и индивидуальными предпринимателями перевезено 62,6 млн. тонн грузов, или 97,1% от объема грузов, перевезенных в январе-феврале 2016 года. Грузооборот транспорта составил 20,2 млрд. тонно-километров, или 103,4% к уровню января-февраля 2016 года, констатировали в Белстате.