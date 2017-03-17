Как на Кобринщине руководители хозяйства убегали от журналистов 3 17.03.2017, 18:43

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Вопросы журналистов заставили руководителей ООО «Стригово» Кобринского района бежать.

Закончить ремонт должны были 1 марта, но в итоге даже почти не начинали: 9 досок на потолке и пара реек на окнах – вот и все, что руководство сельского хозяйства «Стригово» сделало для многодетной матери Нелли Дитковской, которая работает здесь дояркой, передает «Белсат».

«Одна стеночка! Я не обогрею одной стеночкой в мороз комнату», – говорит Нелли Дитковская.

Драматичность же ситуации в том, что пока условия жилища женщины не улучшатся, служба опеки не вернет ей детей, которых отобрала еще в декабре. Когда отремонтируют здание по улице Северной в деревне Тевли Кобринского района? С этим вопросом мы обратились к руководству сельского хозяйства, но ответа не услышали: заместитель директора ООО «Стригово»… сбежал от «Белсата» (смотрите видео).

Ничего вразумительного нашему каналу не сказал и руководитель хозяйства Игорь Мосько, который закрылся в своем кабинете.

Если же усилия руководителей хозяйства, а с ними и чиновников, будут такими и дальше, то очевидно, что ни дома, ни детей Нелли вообще может не увидеть.

Совсем недавно женщина узнала, что председатель сельсовета Инна Кузнецова ввела ее в заблуждение, утверждая, что Нелли не имеет права на удостоверение многодетной матери. Это бы ускорило решение проблем семьи.

«Мне говорили, что я не могу претендовать на удостоверение многодетной матери, ведь раньше меня лишали родительских прав. Оказывается, я могла иметь такое свидетельство, и тогда бы я стала в очередь на льготную квартиру или получила бы средства на реконструкцию своего старого жилья», – рассказывает Нелли Дитковская.

В том, что власти ей помогут, Нелли Дитковская не верит. Небольшой ремонт в своем нынешнем доме она сделала сама. Но хватит ли женщине сил и средств на то, чтобы значительно улучшить жилищные условия? И дождется ли она встречи с детьми?