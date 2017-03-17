Названы 15 лучших аэропортов мира 17.03.2017, 18:52

11,459

Возглавил рейтинг международный аэропорт Чанги в Сингапуре.

Издание The Biusiness Insider обнародовало рейтинг лучших аэропортов мира, опубликованный в рамках ежегодной премии World Airport. Первую позицию в списке занял аэропорт Чанги в Сингапуре, сообщает korrespondent.net.

Аэропорт Чанги является основным в Сингапуре, и занимает пространство в 13 квадратных километров.

На втором месте оказался Международный аэропорт Токио в Японии, а на третьем - Международный аэропорт Инчхон в Южной Корее.

Далее идут Международный аэропорт Мюнхен имени Франца-Йозефа Штрауса, Международный аэропорт Гонконга (HKG), Международный аэропорт Хамад в Катаре, Международный аэропорт Тюбу в Японии, Аэропорт Цюрих в Швейцарии, Лондонский аэропорт Хитроу и аэропорт Франкфурт-на-Майне в Германии.