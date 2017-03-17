В Киеве проходят акции солидарности с белорусами 17 17.03.2017, 19:01

17 марта в Киеве у белорусского посольства прошел групповой и серия одиночных пикетов в знак солидарности с белорусами.

Пикеты были посвящены жестокому задержанию 51 человека (преимущественно — участников анархистского движения и тех, кто встал на их защиту) до и после акции протеста против на «тунеядство», сообщает pramen.io.

Активисты и активистки держали плакаты: «Білоруси, вы боритесь не дарма!», «Стены рухнут!», «Какой мир может дать миротворец, посылающий титушек бить и похищать людей?» (намекая на «миротворческие» потуги Лукашенко по донбасскому вопросу), и другие.

«Мы солидарны с антиавторитарными активистами, которых преследует белорусская власть и со всеми людьми, активно борющимся за свободное и справедливое общество. Требуем от белорусских властей прекратить репрессии против протестующих и отпустить задержанных анархистов!» — говорят участники акции.