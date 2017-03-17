В Беларуси снова дорожает топливо 17 17.03.2017, 19:06

Фото: ria.ru

Топливо дорожает на одну копейку второй раз за последние две недели.

Цены на топливо в Беларуси не менялись около двух лет. А неделю назад выросли на 1 копейку. «Белнефтехим» уже заявил, что повышение стоимости не будет резким. Сегодня ночью цены на топливо снова подрастут. И снова на одну копейку, пишет «Онлайнер».

Ожидается, что сегодня ночью с 0:00 стоимость топлива вырастет на одну копейку. Таким образом, АИ-95 с завтрашнего дня будет стоить 1 рубль 21 копейку за литр, АИ-92 — 1 рубль 13 копеек, ДТ — 1 рубль 25 копеек.

Таким образом, хоть о резком подорожании речи не идет, водители обеспокоены, сколько продлится тенденция «по копейке в неделю».