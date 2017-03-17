Беларусь заняла 70 место по «визовой свободе» 4 17.03.2017, 19:22

Белорусы могут посетить без визы 67 стран, а это, согласно рейтингу, не так уж и много.

Например, граждане соседней Латвии без визы могут посетить 165 стран, граждане России - 106 стран, а граждане Украины - 82 страны, пишет thinktanks.by.

Об этом говорится в в Индексе визовых ограничений 2017 года компании Henley & Partners.

Лидирующую позицию в рейтинге на протяжении четырех лет занимает Германия. В 2017 году количество стран с безвизовым въездом для граждан ФРГ сократилось со 177 до 176. На втором месте второй год подряд остается Швеция с показателем 175 стран. Третье место разделили пять государств — Финляндия, Италия, Испания, США и Дания (174 страны). В 2017 году первую десятку вошли те же 28 стран, что и в прошлом году.

В СНГ лучшее, 51-е место по возможности безвизового посещения государств занимает Россия. Украина в этом рейтинге не намного отстала от РФ и находится на 58 строчке. Казахстан занимает 67-ю позицию, Грузия – 58-ю, Беларусь – 70-ю, а Азербайджан расположился на 74-м месте.

Индекс визовых ограничений компании Henley & Partners представляет собой международный рейтинг стран по уровню свободы передвижения, которую они предоставляют своим гражданам. Компанией Henley & Partners были тщательно изучены правила визового режима всех стран и территорий и составлен рейтинг стран мира по уровню свободы передвижения, т.е. количество других стран, которые граждане указанной страны могут посетить без оформления визы. Индекс визовых ограничений является первым в истории международным рейтингом стран по свободе передвижения граждан, отражающим международные отношения и статус стран на мировой арене.