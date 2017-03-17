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Евродепутаты призвали ЕК к решительным действиям в отношении «Газпрома»

  • 17.03.2017, 19:31

Группа евродепутатов напомнила Еврокомиссии о компенсации для стран, понесших убытки в связи с деятельностью монополиста.

Группа влиятельных евродепутатов призвала Европейскую комиссию к решительным действиям в отношении концерна «Газпром», злоупотребляющего своим положением монополиста. Евродепутаты требуют, чтобы странам, пострадавшим от деятельности концерна, была выплачена компенсация, передает «Радио Польша».

Обращение к ЕК связано с тем, что недавно руководство «Газпрома» заявило, что не будет злоупотреблять своим доминирующим положением на рынке. Несколько дней назад Еврокомиссия решила, что заявления концерна достаточно для того, чтобы снять с него обвинения в монополистских практиках в Центральной и Восточной Европе и в завышении цен по собственному усмотрению. На данный момент Брюссель ждет, пока страны-члены ЕС представят свои мнения по этому вопросу.

В своем обращении к еврокомиссару по вопросам конкуренции евродепутаты написали, что уступки, на которые пошел «Газпром» - это шаг в правильном направлении. При этом они выразили разочарование по поводу того, что вступительное соглашение умалчивает о компенсациях для стран, которые в течение нескольких лет несли убытки в связи с деятельностью концерна. В соглашении также нет информации о финансовых штрафах за нарушение законодательства Евросоюза.

«Это опасный прецедент», - написали в своем письме евродепутаты и потребовали, чтобы Еврокомиссия приняла во внимание исследования рынка и гарантировала «честный расчет». «Это могло бы стать ясным сигналом, что европейские правила обязательны для всех, и на их нарушение никто не будет закрывать глаза», - отмечается в документе.


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