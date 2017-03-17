Геннадий Федынич: Лукашенко слишком далек от народа 1 17.03.2017, 19:54

ГЕННАДИЙ ФЕДЫНИЧ

ФОТО: GAZETABY.COM

Председатель профсоюза РЭП прокомментировал предложение диктатора отправлять безработных высаживать лес.

– Похоже, Лукашенко действительно стал слишком далек от народа. Белорусы требуют обеспечить их достойной работой и достойной зарплатой, которую они заслуживают, как трудолюбивый и образованный народ, а не то, что он предлагает: сегодня – лес высаживать, завтра – камни с полей убирать за копейки, без каких-либо гарантий занятости и социальной защиты. Спрашиваете, какая это форма занятости? Рабство. Чтобы все пахали за гроши и молчали.

У нас в законе закреплены: бессрочный трудовой договор, контракт (срочный договор) и договор подряда, есть ИП, это отдельная категория. Правитель предлагает новую форму трудовых отношений, которая ничем и никем не регламентируется. Но не надо обманывать людей. Люди хотят работать и заработать за свой труд.

Наша цель, профсоюзов, как подороже продать этот труд. А государство обязано создать для этого условия, а не придумывать биржи, которые будут отправлять людей высаживать лес, – цитирует Геннадия Федынича praca-by.info.