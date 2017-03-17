В День святого Патрика ирландский мультфильм «Тайна Келлс» покажут по-белорусски 17.03.2017, 20:06

Мультфильм будут показывать сегодня и в течение всех выходных в кинотеатре «Москва».

Фильмы по-белорусски в кинотеатрах не посмотришь ежедневно, это скорее праздник. Например, такой, как День святого Патрика. Сегодня и в течение всех выходных в кинотеатре «Москва» будут показывать ирландский мультфильм «Тайна Келзы», передает «Белсат».

Светлая сказка режиссера Тома Мура (он же создатель известной «Песни моря») завораживает зрителей всех возрастов. Мультфильм впечатляет утонченной взвешенной графикой. Лента 2009 года номинировалась на премию «Оскар».

А в Беларуси ее показывают впервые, рассказывает руководитель объединения «Киноконг» Андрей Ким:

«Я думаю, что наше озвучивание — первое профессиональное в СНГ этого мультика. Он рассказывает об Ирландии, о древних временах, о создании легендарной Книги кельтов. Такая прекрасная сказочная история».

Мировое кино на родном языке уже второй год показывают в рамках «Белорусских уик-эндов», которые ведет проект «Киноконг» — фактически они первые и единственные, кто занимается белорусским озвучиванием фильмов для кинотеатров.

Герои «Тайны Келлса» говорят голосами Анны Хитрик, Павла Харланчука и других актеров. Процесс заготовки длинный: это перевод (его сделала Надежда Ким), покупка авторских прав, переговоры с кинотеатрами. Первопроходцем достается и критика по поводу выбора фильмов. Поэтому они ищут баланс между классическим и новым, популярным и хорошим кино. В ближайших планах — «Форрест Гамп», «Хроники Нарнии», «Один Дома», а дальше думают о «Звездных войнах» и «Властелине колец».

Партнерами «Белорусских уик-эндов» стали компании «Атлант Телеком» и «Велком», которые, как говорит представитель бренда «Атлант Телеком» Ирина Карелина, заинтересовались проектом: «Мы хотим сделать этот проект более масштабным. То есть из какого-то околокультурного и местечкового сделать его республиканским».

Это значит, что вскоре кино по-белорусски появится в областных центрах. Но проект получит продолжение, только если белорусскоязычные показы будут собирать залы. Поэтому знаменитый праздник Ирландии — День святого Патрика — в эту субботу и воскресенье советуем отметить в кресле кинотеатра «Москва» в 17 часов.