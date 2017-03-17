Во Франции завершился срок выдвижения кандидатов на президентские выборы 1 17.03.2017, 20:30

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Cреди кандидатов, сумевших преодолеть планку в 500 подписей мэров французских городов и коммун, насчитывается девять политиков.

Срок выдвижения кандидатур на президентских выборах во Франции завершился сегодня. Как объявил Конституционный совет страны, итоговый список кандидатов будет объявлен 18 марта, а после этого состоится его публикация в официальном печатном органе Le Journal officiel, передает ТАСС.

По последним доступным данным, обнародованным в середине недели, среди кандидатов, сумевших преодолеть установленную конституцией планку в 500 подписей мэров французских городов и коммун, насчитывается девять политиков. Однако эти данные не окончательные, предупредили члены Конституционного совета Франции.

Пока же лидером по числу собранных подписей является баллотирующийся от оппозиционной партии «Республиканцы» и центристов Франсуа Фийон: в его поддержку выступили 2953 мэров. Следом за ним идут кандидат от правящей Соцпартии Бенуа Амон (1717) и лидер движения «На марше» Эмманюэль Макрон (1548).

Лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен имеет в своем активе более 600 подписей, равно как и представитель крайне левого политического лагеря Жан-Люк Меланшон, а также кандидат от французских коммунистов Натали Арто. Стоит отметить, что Ле Пен и Арто станут, по всей видимости, единственными женщинами на нынешних президентских выборах во Франции.

Также за голоса избирателей поборются председатель партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян, лидер «Народного республиканского союза» Франсуа Асселино и кандидат от «Новой антикапиталистической партии» Филипп Путу, который объявил о том, что он собрал необходимое число подписей буквально за несколько минут до окончания отведенного срока. Впрочем, данные списки еще должны быть уточнены и утверждены Конституционным советом.

Первый тур президентских выборов во Франции запланирован на 23 апреля, второй - на 7 мая.