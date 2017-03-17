Александр Новак: В России не хватает газа 3 17.03.2017, 21:18

Александр Новак

Фото: РИА Новости

Российские регионы никогда не дождутся «голубого топлива».

Вопреки обещанию Дмитрия Медведева, которое он сделал в 2007 году будучи вице-премьером, о возможности полной газификации всей России в течение 10 лет, все российские регионы так никогда не дождутся «голубого топлива». Об этом заявил глава Минэнерго Александр Новак. По его словам, не во всех областях заменять уголь на газ экономически целесообразно, пишет «Московский комсомолец».

Правда, у экспертов другое мнение. Они считают, что Россия не может обеспечить себя «голубым топливом» из-за того, что к процессу газификации не хотят подключаться независимые производители газа.

За последние 10-11 лет Россия довольно серьезно продвинулась в вопросе газификации своих регионов. С 2005 года по 2015 год средний уровень обеспечения субъектов страны увеличился с 53,3% до 66,2%. В прошлом году удалось прибавить еще один процент. Тем не менее, до полного решения этой проблемы еще далеко. Поэтому уже забытое обещание Дмитрия Медведева, сделанное им в апреле 2007 года, о реальной возможности полностью газифицировать всю Россию в течение десятилетнего срока, можно считать невыполненным.

Премьер уже не раз подвергал жесткой критике за это чиновников и представителей отрасли. «Стыдно, когда страна, которая производит больше всего газа в мире, тем не менее имеет такой уровень газификации населения», — говорил Медведев, например, в июле прошлого года. Правда, к этому моменту он уже снизил планку со стопроцентного результата до 90-95%, отметив, что тогда эту задачу можно будет считать решенной.

Правда, пока Россия, хотя и считается главной газовой державой планеты, сделать этого не в состоянии. По оценкам «Газпрома», уровень газификации в стране можно дотянуть до 85%, но не более. В последние годы этот процесс серьезно застопорился из-за снижения экономического роста и повышения энергоэффективности. Ускорить газификацию Дмитрий Медведевым поручил за счет сокращения длительности процедур подключения к газораспределительным сетям.

Впрочем, даже это может не помочь. Как заявил глава Минэнерго Александр Новак на заседании Общественного совета ведомства, территория России никогда не будет газифицирована на все 100%. «В отдельных регионах у нас не будет газотранспортной инфраструктуры»,— отметил министр. В связи с этим, по его словам, там целесообразнее использовать сжиженный газ или уголь.

Впрочем, есть еще одна причина, почему газификация регионов страны продвигается гораздо медленнее, чем рассчитывали чиновники. Дело в том, что этим процессом в настоящее время занимается только «Газпром» и на монополию ложиться практически вся инвестиционная нагрузка. С 2005 года концерн вложил в эти проекты 270 млрд рублей. Эксперты считают, что для более чем десятилетия этого явно недостаточно и необходимо подключать к выполнению задачи независимых производителей «голубого топлива».

Но вот-то они как раз и не хотят браться за это дело. Частные компании не занимаются газификацией в силу отсутствия экономических стимулов и обязательств. Они требуют в обмен на участие в таких проектах снижения налоговой нагрузки на новые и строящиеся сети, а также предоставления возможности брать в безвозмездное пользование государственные земли для проектов газификации. Правда, пока государство не готово пойти на такие шаги. Как отмечал Дмитрий Медведев в прошлом году, «Газпром», конечно, национальное достояние. Но у нас есть другие компании, которые тоже занимаются газификацией. С правовой точки зрения они мало чем отличаются от «Газпрома» — они такие же акционерные общества, имеют неплохие доходы, большие объемы добычи».

Тем не менее, в отсутствии диалога между государством и частными добывающими структурами стопроцентная газификация России так и останется лишь на бумаге.

«Александр Новак говорит, что полная газификация невозможна. Но невозможно — это когда в стране нет либо топлива, либо денег. В России много лет работает программа газификации. Страна является крупнейшим мировым поставщиком «голубого топлива», а большая часть ее населения вынуждена топить дровами, и это не метафора. Процессы газификации могут быть дорогими, долгими и трудными. Но это вполне реальная задача с разумным и реальным бюджетом. Тот факт, что в 100 км от Москвы нет газа в 2017 году, не говоря уже о провинции, должен подтолкнуть государство и производителей к решению этой проблемы», — полагает старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова.