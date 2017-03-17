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Житель Столина в четвертый раз выиграл в лотерею

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  • 17.03.2017, 21:23
Павел Лобец

Счастливчик Павел Лобец получил крупный выигрыш.

Павел Ильич Лобец, когда ему позвонили и пригласили в Минск на вручение сертификата, убежденно заявил: «Уверен, что это не последний мой выигрыш», пишет media-polesye.by.

В «Белорусских лотереях» столинец не раз становился победителем и выигрывал крупные призы. На этот раз стал обладателем суммы в размере 5066,66 рублей. Приехав в столицу, Павел Ильич рассказал, как ему удается быть любимчиком фортуны:

- В предыдущий приезд, когда мой выигрыш был 750 рублей, я пообещал, что обязательно вернусь. И это произошло. Играть в лотерею «Ваше лото» всегда заманчиво. И, конечно, она постоянно приносит мне материальную поддержку. Желаю участникам удачи и веры в свою победу.

По словам счастливчика, никаких магических ритуалов, чтобы выиграть, совершать не нужно.

Передав с экрана приветы городу Столину и родному Полесью, Павел Лобец повторил, что вернется за очередным выигрышем.


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