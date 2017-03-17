Белорусский дипломат в Киеве вызвал против пикетчиков полицию, но та не приехала 19 17.03.2017, 21:52

Фото: svaboda.org

«Здесь вам не Беларусь», - заявили участники акции дипломату.

Киевские анархисты пикетировали сегодня посольство Беларуси в Украине. Акция состоялась в знак солидарности с активистами, задержанными во время «Марша нетунеядцев» в Минске, передает «Радыё Свабода».

Анархисты принципиально не сообщали об акции в полицию, в результате чего произошел конфликт с охраной посольства. К пикетчикам вышел белорусский дипломат, который представился «советником по вопросам безопасности» и заявил, что акция «несанкционированная».

В ответ протестующие заявили, что в Украине уличные акции не нужно санкционировать.

«Здесь вам не Беларусь. Мы не боимся», - возразил ему один из участников.

После этого анархисты начали задавать вопросы относительно задержанных в Минске. Сотрудник посольства проигнорировал вопросы и вернулся в здание, чтобы вызвать полицию. Однако к концу акции она так и не приехала.

В Украине, чтобы организовать мирную акцию, не нужно разрешение властей. Достаточно заявить о ее проведении в полицию или городским властям.

Анархисты скандировали «Все репрессии - даром» и «Свободу участникам социального марша». Акция продолжалась около 20 минут.