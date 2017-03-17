В Белом доме прошла первая встреча Трампа и Меркель 1 17.03.2017, 22:13

Лидер двух стран обсудили трансатлантическое партнерство и перспективы совместных действий в отношении РФ.

В пятницу в Белом доме президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель провели совместную пресс-конференцию по итогам их первой встречи в качестве лидеров двух стран. На повестке дня переговоров: трансатлантическое партнерство, проблема беженцев с Ближнего Востока, перспективы совместных действий в отношении России, передает «Голос Америки».

Начиная пресс-конференцию, Дональд Трамп сказал, что он и канцлер провели плодотворную встречу американских и немецкий компаний, а также обсудили различные гуманитарные вопросы и проекты. «Сильная Америка – верьте мне – в интересах всего мира», - подчеркнул президент США.

Трамп также поблагодарил Меркель за решение Германии как члена НАТО тратить на оборону 2% ВВП, а также за участие в миссии Альянса в Афганистане.

«Мы должны работать вместе, чтобы защищать наших граждан от радикального исламского терроризма и для победы над “ИГ”», - отметил Трамп.

Он также подчеркнул, что «иммиграция – не право, а привилегия».

В свою очередь Меркель, выступая с ответным словом, отметила, что свобода передвижения в ЕС – важный элемент нашего экономического прогресса.

«Мы должны защищать наши внешние границы. Но беженцам надо давать возможность изменить их жизнь. Это правильный путь решения таких проблем», - сказала канцлер.

Канцлер Ангела Меркель также заявила, что «лучше говорить друг с другом, а не друг об друге».

Напомним, что во время предвыборной кампании Дональд Трамп обвинял Меркель в «разрушительной для Германии политике» с ее благожелательным подходом к беженцам.

Меркель была не мене критичной по отношению к Трампу после его указа, касающегося запрета на въезд в США для жителей из ряда мусульманских стран.

В пятницу на пресс-конференции, отвечая на вопросы немецкой журналистки о том, почему президент США выступает за курс изоляции, Трамп ответил, что он не изоляционист, а выступает за честную международную торговлю.