NaviBand отказались от поездки в Москву из-за плотного графика 1 17.03.2017, 22:38

Российские СМИ увязали отказ группы дать концерт в Москве с «непростыми политическими отношениями Беларуси и РФ».

Российские СМИ во главе с LifeNews пишут, якобы белорусские представители на «Евровидении» NaviBand отказались участвовать в вечеринке в честь конкурса в Москве. Организаторы пати утверждают, что, мол, предупреждали белорусов о дате ― 21 апреля, те якобы собирались приехать, а теперь ссылаются на плотный график и концерт, который внезапно появился. Еще в статьях звучат подозрения, что Navi не едут в Москву из-за непростых политических отношений Беларуси и России, вспоминается дружба группы с украинской певицей Джамалой, пишет «Еврорадио».

Однако, как известно, 22 апреля NaviBand действительно играют большой акустический концерт в минском Дворце профсоюзов. Афиши мероприятия давно появились в столице.

«22-го у нас большой сольный концерт, ― комментирует упреки в адрес группы менеджер Сергей Андрианов. ― Кроме подготовки к этому концерту, который условно считается проводами Navi на «Евровидение», также идет большая подготовка к самому конкурсу, группа собирается в промо-поездки в Ригу, Амстердам и Тель-Авив».

Последний большой концерт NaviBand в Минске состоялся 14 февраля в клубе Re: Pubic, во время его музыканты представили новый альбом «Иллюминация» и собрали аншлаг. Концерт же во Дворце профсоюзов будет акустическим.

«Он будет лирическим и интимным, ― говорят музыканты. ― Чтобы люди могли прийти, посидеть и послушать».

«Евровидение-2017» пройдет в Киеве с 9 по 13 мая.