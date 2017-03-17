В Нью-Йорке украли ноутбук секретной службы США с планами Trump Tower 17.03.2017, 23:18

Компьютер зашифрован и органы власти могут стереть жесткий диск, если это необходимо.

У агента Секретной службы США украли ноутбук с данными по национальной безопасности. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

« В четверг у агента Секретной службы в Нью-Йорке украли ноутбук, содержащий планы этажей Trump Tower, детали уголовного расследования об использовании Хиллари Клинтон личного сервера пи другую информацию о нацбезопасности», - говорится в сообщении.

Сообщается, что компьютер зашифрован и органы власти могут стереть жесткий диск, если это необходимо.