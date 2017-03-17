В Дублине прошел самый масштабный за последние 10 лет парад в День святого Патрика 1 17.03.2017, 23:25

фото: Irish Times

В центр города вышли свыше 600 тысяч человек, чтобы увидеть красочное шествие.

Сегодня в Дублине прошел праздничный парад в честь Дня святого Патрика — небесного покровителя Ирландии. Как сообщают информагентства, он стал самым масштабным за последние 10 лет.

В этом году в параде приняли участие порядка 2 тысяч актеров и музыкантов, среди которых коллективы из Германии, Италии и США. Колонна артистов, преимущественно выдержанная в зеленых цветах, привлекла внимание большого числа туристов.