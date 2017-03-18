В Германии проводили в отставку федерального президента 18.03.2017, 8:17

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Йоахим Гаук

Йоахим Гаук покидает пост главы ФРГ.

Торжественные проводы Йоахима Гаука с поста федерального президента Германии состоялись в Берлине в пятницу, 17 марта. На церемонии, прошедшей в парке официальной резиденции главы государства - замка Бельвю, присутствовали многие члены правительства и представители других государственных учреждений, передает Немецкая волна.

Экс-президенту были отданы воинские почести. Военные музыканты сыграли высший музыкальный церемониал "Большую вечернюю зарю", торжественное представление, сопровождаемое молитвами и исполнением национального гимна.

Гаук занимал пост главы государства с 2012 года. 77-летний политик отказался от выдвижения своей кандидатуры на второй срок. Официально Гаук уйдет с поста президента 18 марта, а на следующий день функции главы государства переймет 61-летний экс-министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер, избранный 12 февраля 2017 года новым президентом.

По традиции, после ухода со своего поста федеральный президент фактически остается действующим политиком. Как и всем предыдущим президентам Германии, Гауку будет выплачиваться содержание в размере его прежней зарплаты, так называемая "почетная зарплата". Кроме того, бывшему главе государства предоставляется право иметь свое собственное бюро, государство выделяет средства для оплаты работы руководителя этого бюро и личного секретаря.