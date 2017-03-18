Белорусская глубинка: Зарплата $50 уже событие! 38 18.03.2017, 9:24

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Архивное фото tut.by

Задержки зарплат и выплаты частями стали в Беларуси обычной практикой.

Найти собеседника в Любанским районе, который согласился бы рассказать, с каким настроением подошли к сезонным работам, оказалось совсем не простой задачей. По просьбе работниц посмотреть, как и где они работают, мы отправляемся на ферму «Юшковичи». Но сразу появляется директор, который настойчиво просит на объекте не снимать. Об условиях работы рассказывает Белсату уже бывшая работница Ольга Романович.

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«Кроме мата, оскорблений, мы ничего не слышим, сегодня тот, кто гуляет по неделям, пьет и на работу не ходит, они работают, потому что они рот не раскрывают. А если я могу что-то требовать, то такие не нужны здесь», — делится наболевшим Ольга Романович.

Ольга добавляет, что задержки зарплат и выплаты частями стали обычной практикой. Получить хотя бы Br 100, которые ты наработал, это уже событие.

Сведения о том, что во многих хозяйствах Любанского района руководство не рассчиталось с работниками еще за прошлый год, подтверждает абсолютное большинство наших собеседников. «В колхозах да, еще с декабря не выплатили зарплаты», — говорит собеседник «Белсата» Василий.

Ситуация в районном центре не намного лучше, чем в деревнях

Журналисты не встретили ни одного жителя Любани, который похвастался бы зарплатой, выше Br 350. Однако председатель Любанского райисполкома на днях отметился громкими заявлениями о том, что зарплата $500 зависит… исключительно от желания людей работать.

«Глава государства четко дал понять, что достижение уровня среднемесячной зарплаты в эквиваленте $500 по итогам 2017 года не сигнал к тому, что эти деньги нужно просто раздать, их надо зарабатывать. Здесь на первый план выходит желание человека работать. Например, у механизаторов заработная плата зависит от объемов обработанной почвы. Можно привести еще массу примеров. Все — в руках людей, никто не мешает зарабатывать», — полагает председатель Любанского райисполкома Сергей Казецкий.

Все в районе — бездельники?

С этими словами можно было бы и согласиться, если бы жители Любанщины, все, как один, не говорили, что работы вообще нет, а зарплата Br 150-200 считается в районе неплохой. Упоминания о зарплате $500 вызывают одни улыбки и раздражение.

Получается, что либо все в районе — бездельники, что маловероятно, или Сергей Казецкий потчует государственных журналистов слишком оптимистичными отчетами.

По словам председателя райисполкома, безработных в районе — чуть более тысячи человек, которых трудоустроить не проблема. Правда, проблемой стало собственно получить заработанные деньги. И не обещанные $500, а хотя бы сотню.