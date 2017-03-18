Богачи из РФ купили у Трампа недвижимость на 100 миллионов долларов 12 18.03.2017, 9:29

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Дональд Трамп

Не менее 63 россиян инвестировали около 100 млн долларов в семь зданий под брендом Дональда Трампа в штате Флорида.

Богатые россияне активно скупали в США недвижимость в зданиях, принадлежавших Дональду Трампу. Не менее 63 человек с российскими паспортами приобрели в зданиях под брендом Трампа недвижимость на общую сумму не менее 98,4 млн долларов, сообщает в пятницу, 17 марта, агентство Reuters.

Согласно его расследованию, сделанному на основании открытых источников, российские богачи покупали в штате Флорида квартиры в семи высотных зданиях улучшенной планировки, построенных в 2001-2011 годах, Трамп лично утверждал внешний вид зданий и осматривал квартиры, когда те были готовы к продаже, передает Немецкая волна.

В сообщении Reuters отмечается, что никаких свидетельств противозаконных действий нынешнего президента США Трампа, его компании, занимающейся недвижимостью, или его бизнес-партнеров выявлено не было, а среди владельцев квартир нет представителей ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина.

В то же время указывается, что число российских собственников недвижимости может быть больше, поскольку многими объектами недвижимости владеют общества с ограниченной ответственностью (LLC), не указывающие в документах имена реальных собственников. Точная сумма дохода Трампа от недвижимости во Флориде не известна.

Среди покупателей - бывший топ-менеджер подведомственного Минобороны РФ госагентства "Спецстрой" Александр Юзвик, президент петербургского банка "Викинг" Андрей Устаев, экс-депутат Государственного собрания Башкирии Вадим Гатауллин и другие. Многие из покупателей были бизнесменами, чьи инвестиции касались в том числе Канады, США и России, уточняется в материале агентства.