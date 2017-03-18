В Молдове вино признали продуктом питания 14 18.03.2017, 10:19

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Теперь в Молдове можно будет рекламировать вино на телевидении и в печати и продавать в магазинах после 22.00.

Вино в Молдове объявлено продуктом питания, теперь его будет разрешено продавать после 22.00, такие законодательные изменения были приняты парламентом страны 17 марта, сообщает Moldpres.

В соответствии с изменениями, вино теперь является продовольственным продуктом, произведенным исключительно путем спиртового брожения, полного или частичного, свежего или замороженного винограда, дробленого/недробленого, или свежего виноградного сусла.

"В отличие от большинства других алкогольных напитков, продуктовые магазины смогут продавать вино после 22.00. Кроме того, вина не подпадут под действие статьи об ограничении рекламы алкогольных напитков на телевидении и в печати", – заявил автор проекта, депутат Ион Балан.

Предполагается, что изменения в закон создадут для страны предпосылки для развития винодельческого сектора.

Агентство пишет, что по данным Национального бюро статистики, в 2015 году в Молдове было произведено примерно 134 млн литров вина.