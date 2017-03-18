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Надо менять свою судьбу самим!

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  • 18.03.2017, 10:23
  • 9,068

25 марта мы должны заполонить улицы Минска и быть вместе.

Такой призыв размещен в акаунте «Мая Краіна Беларусь» в Фейсбуке:

«Друзья, вы видели, сколько людей вышло 15 марта на улицы Минска. Не так уж и много. Давайте же сделаем так, чтобы 25 марта на улице вышли десятки тысяч. Давайте покажем, что нас много, что мы не боимся, что нам надоела эта ужасная власть! Приглашайте своих друзей, родственников, распространяйте информацию в университетах, подъездах, соцсетях.

Нужны листовки с точной информацией, чтобы пришло как можно больше людей. Надо начинать вести «партизанскую войну»: граффити, стикеры, листовки, хэштэги и так далее. Нельзя просрать такой шанс. 25 марта мы должны заполонить улицы и быть вместе. В единстве - сила! Хватит бояться! Надо менять свою судьбу самим!»


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