До встречи 25 марта в Минске и 26-го в регионах!3
- 18.03.2017, 10:37
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Призыв выходить на акции 25 марта в Минске и 26 — по всей стране распространяется в интернете.
Белорусы массово постят информацию о Марше рассерженных белорусов, который пройдет в День Воли в столице, в соцсетях и на форумах, сообщает сайт БНК.
Многие люди распечатывают листовки, которые ранее были выложены на сайте БНК и расклеивают их в разных районах Минска.
Известный блогер Антон Мотолько публикует фото избитого милицией участника акции протеста и обещает быть 25 марта.
Информация об акциях в регионах 26 марта распространяется местными лидерами протестов. Фото листовки о марше, который пройдет в Березе публикует Александр Кабанов.
Многие белорусы просто последовали призыву брестчанки Натальи Папковой и распространяют информацию о Дне Воли с тегом #баста25.
Барановичи говорят «Баста!» pic.twitter.com/47vcK5vYUj— Елена (@Myrunu) 17 марта 2017 г.
К требованиям об отмене Декрета №3 и проведении свободных выборов добавилось еще одно — о немедленной отставке министра внутренних дел Беларуси.
До Дня Воли осталась неделя. Не забывайте распространять информацию о ней в интернете с хэштегом #баста25. Сообщите о Марше своим друзьям, коллегам, родственникам, распечатайте и расклейте листовки с призывом выходить на акцию 25 марта в Минске и 26 марта во всех городах страны.