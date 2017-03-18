До встречи 25 марта в Минске и 26-го в регионах! 3 18.03.2017, 10:37

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Призыв выходить на акции 25 марта в Минске и 26 — по всей стране распространяется в интернете.

Белорусы массово постят информацию о Марше рассерженных белорусов, который пройдет в День Воли в столице, в соцсетях и на форумах, сообщает сайт БНК.

Многие люди распечатывают листовки, которые ранее были выложены на сайте БНК и расклеивают их в разных районах Минска.

Известный блогер Антон Мотолько публикует фото избитого милицией участника акции протеста и обещает быть 25 марта.

Информация об акциях в регионах 26 марта распространяется местными лидерами протестов. Фото листовки о марше, который пройдет в Березе публикует Александр Кабанов.

Многие белорусы просто последовали призыву брестчанки Натальи Папковой и распространяют информацию о Дне Воли с тегом #баста25.

К требованиям об отмене Декрета №3 и проведении свободных выборов добавилось еще одно — о немедленной отставке министра внутренних дел Беларуси.

До Дня Воли осталась неделя. Не забывайте распространять информацию о ней в интернете с хэштегом #баста25. Сообщите о Марше своим друзьям, коллегам, родственникам, распечатайте и расклейте листовки с призывом выходить на акцию 25 марта в Минске и 26 марта во всех городах страны.