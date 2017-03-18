Трамп пошутил о прослушке Меркель ЦРУ 1 18.03.2017, 10:44

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ДОНАЛЬД ТРАМП

ФОТО: LOREN ELLIOTT/ZUMAPRESS

Трамп отметил, что у него с главой правительства ФРГ "есть что-то общее".

Президент США Дональд Трамп заявил, что "крайне редко" жалеет о том, что он пишет в Twitter и заявил, что у него с канцлером Германии есть что-то общее, говоря о прослушке телефонов ЦРУ, сообщает Reuters.

Как известно, лидеры Конгресса США от обеих партий не верят в то, что Трампа прослушивали во время избирательной кампании по распоряжению на то время президента США Барака Обамы.

Также на просьбу прокомментировать то, что он обвинил британскую разведку в прослушивании Трамп Тауэр, президент США ответил, что он просто процитировал юриста, сказавшего это в эфире телеканала Fox News.

WATCH: Here's what @POTUS and German Chancellor Merkel had to say after their first face-to-face meeting. https://t.co/IvPUzd4wU3 pic.twitter.com/dVDndK6Mjq — Reuters Top News (@Reuters) 18 марта 2017 г.

Британская служба электронной разведки выпустила заявление о том, что ее сотрудники не занимались прослушкой телефонных разговоров Дональда Трампа в его бывшей штаб-квартире "Трамп-тауэр" во время предвыборной кампании в США.