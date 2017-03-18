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Завтра в Беларуси ожидается снег

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  • 18.03.2017, 11:11
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Дожди и мокрый снег ожидаются в Беларуси 19 марта.

Об этом сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье будет облачно. На большей части территории страны пройдут осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром на отдельных участках дорог прогнозируется гололедица. Ветер будет переменных направлений, порывистый.

Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 3 градусов. Днем ожидается 2-8 градусов тепла.


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