Завтра в Беларуси ожидается снег 1 18.03.2017, 11:11

2,792

Дожди и мокрый снег ожидаются в Беларуси 19 марта.

Об этом сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье будет облачно. На большей части территории страны пройдут осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром на отдельных участках дорог прогнозируется гололедица. Ветер будет переменных направлений, порывистый.

Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 3 градусов. Днем ожидается 2-8 градусов тепла.