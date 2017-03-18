Вышел новый альбом Depeche Mode 1 18.03.2017, 11:24

Музыкальные критики расчехлили клавиатуры, а меломаны во всем мире затаили дыхание.

Наконец свершилось то, чего миллионы людей ждали целых 4 года: новехонький, только-только из студии диск Spirit легендарных Depeche Mode 17 марта поступил в продажу. Белорусам эта новость интересна вдвойне, ведь 17 июля группа представит альбом вживую на «Минск-Арене».

Первые подробности о новой пластинке начали просачиваться в прессу еще в прошлом году. Тогда стало известно, что продюсированием занимается тот самый Джеймс Форд, который приложил руку к суперуспешным работам Arctic Monkeys и Florence And The Machine, пишет interfax.by.

На пресс-конференции в Милане журналисты смогли узнать кое-что о новой работе от самих Depeche Mode. Музыканты сходу заинтриговали: по их словам, альбом кардинально отличается по духу от всего сделанного ранее. Прошлые работы были отражением внутреннего мира участников группы, а Spirit обращен во внешний мир.

Чтобы концепция стала понятнее, музыканты продемонстрировали публике небольшой фрагмент клипа на одну из песен нового альбома.

Сами Depeche Mode проделанной работой довольны – а это говорит о многом. Дейв Гаан не скрывает своего восторга:

- Мы гордимся этим альбомом, его звучание впечатляет. Он свежий и записан отличными музыкантами при участии отличных продюсеров. В нем полно замечательных песен.