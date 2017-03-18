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В РФ хотят ограничить денежные переводы в Украину

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  • 18.03.2017, 11:50

Речь идет о фактическом запрете перевода физическими лицами денег через платежные системы.

Государственная дума России приняла в пятницу, 17 марта, во втором чтении законопроект об ограничении денежных переводов из РФ в иностранные государства с помощью иностранных платежных систем, касающийся переводов в Украину, сообщает DW.

Как отмечает издание, такой законопроект является ответом российских властей на запрет деятельности российских платежных систем в Украине, введенный в октябре 2016 года.

В предложенных во втором чтении поправках к законопроекту указано, что если какое-то иностранное государство вводит запрет на работу российских платежных систем, в ответ запрещаются денежные переводы из России на территорию этого государства с помощью иностранных платежных систем.

В случае принятия документа в третьем чтении, перевод денежных средств из России в Украину сможет быть осуществлен только с помощью оператора, контролируемого российскими юридическими лицами.

Как пишет издание, поскольку деятельность таких операторов в Украине не разрешена, то речь идет о фактическом запрете перевода физическими лицами денег через платежные системы.

В то же время банковские переводы не попадают под ограничения.

Напомним, 16 марта президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" в отношении российских банков с долей государства, работающих в Украине.


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