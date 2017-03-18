Немецкие СМИ: Белорусы в ярости 6 18.03.2017, 12:07

Фото: svaboda.org

Немецкие СМИ пристально следят за белорусскими протестами.

15 марта, по поводу «Марша нетунеядцев» в Минске, Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) и Der Spiegel поместили на своих интернет-страницах большие тексты, в которых еще раз осветили положение в нашей стране, пишет nn.by.

Фридрих Шмидт - корреспондент издания в Москве - в статье «Тунеядцы на марше против Лукашенко» подчеркивает главную особенность нынешнего протестного движения в белорусских городах: на улицы выходят люди, которые ранее не проявляли интереса к политическим акциям, даже более того - поддерживали действующего главу государства :

«Сейчас на улице идут не только обычные, бесстрашные оппозиционеры, но также белорусы, которые поддерживали президента; люди, которым тот давал [материальное] обеспечение и стабильность советского образца и которые он не может предложить при рецессии».

Люди, не боясь репрессий, выступают в микрофоны на площадях, высказываются на камеры СМИ. Журналист приводит пример женщины из Пинска. Она возмущается своей мизерной пенсией и тем положением, в котором оказался ее город — превратился в «пьяную, деградировавшую трясину». Она сетует на безработицу и низкие зарплаты, жестко возмущается белорусскими чиновниками, включая Лукашенко. В конце женщина требует свободных и демократических выборов: «Да, социальный протест перетекает в политический», - подытоживает Шмидт.

Журналист также обращает внимание на действия властей, чтобы подавить протесты. В частности, и сам Лукашенко, и государственное ТВ последовательно приписывают вину в протестах чиновникам. Оппозиция обвиняется в том, что она стремится использовать момент. Телевидение также стремится разыграть внешнюю карту, чтобы пробудить страх перед «майданом, как в Киеве» и, немного спокойнее, перед «старшим братом» - Россией».

Структурная причина протестов видится Шмидту в экономической зависимости лукашенковского экономического строя от России. Более того:

«Кризис направил внимание на неэффективные государственные предприятия, которые, однако, интегрированы в систему власти, что объясняет, почему Лукашенко не заинтересован в настоящих реформах и приватизации. Но ведь их требует Международный валютный фонд за кредит в 3 миллиарда долларов, которые нужны Минску. Диктатор попал в переплет (steckt in der Klemme)».

Между тем, отношение властей к протестующим меняется. Amnesty International насчитывала на момент публикации статьи 48 арестованных, «Репортеры без границ» критиковали белорусские власти за арест по крайней мере 19 журналистов.

Интернет-версия наиболее влиятельного еженедельного журнала Германии поместила репортаж из Бобруйска московской корреспондентки издания Кристины Хебель.

Среди главных героев репортажа «Ярость белорусов» - участница протестов Галина. В самом начале статьи она возмущается забором, который в Бобруйске построили вокруг танка. «Они просто боятся, что мы влезем на танк».

Два сына Галины получили «письма счастья». Так в Беларуси называют сообщения о необходимости уплатить налог, объясняет Хебель.

Хотя официальная безработица в Беларуси очень небольшая, это мало что говорит о реальном положении дел, объясняет немецкому читателю автор:

«Иметь работу в Беларуси не обязательно означает иметь прибыль».

Как и автор предыдущего текста, журналистка Spiegel Online обращает внимание на предпосылки кризиса, а значит, и протестов: «Без субсидий из Москвы Беларусь нежизнеспособна, но президент Путин сам находится в кризисе, и сократил их. Лукашенко надеется поэтому на помощь из Брюсселя».

Журналистка красочно показывает специфические белорусские реалии уличной политики:

«Ганьба, ганьба!» - кричат люди в Бобруйске, не обращая внимания на сотрудников КГБ в штатском, которые смешиваются в толпе и снимают на камеры. Над площадью ходят слухи об арестах или автобусах, которые якобы стоят через пару улиц, чтобы забрать демонстрантов. Когда дрон снимает людей с воздуха, они машут ему вверх - одна из участниц говорит: «О, летающий государственный бюджет».

Но люди слишком устали, чтобы обращать внимание на это, считает журналистка. 35-летний Руслан возмущается: «Люди не имеют права на работу, выборы, на собственную страну - в чем тогда отличие от рабов в Римской империи?» 28-летняя Татьяна впервые пришла на акцию протеста: «Я не хочу быть вынужденной покинуть свою страну, чтобы иметь возможность найти работу».

Автор повествует не только о возмущение декретом: Галина, о которой шла речь в начале статьи, требует также, чтобы была закончена «игра в шпионов». Она подразумевает аресты оппозиционеров. Журналистка рассказывает о Рымашевском, арестованном с другими оппозиционерами в Молодечно и осужденном на 15 суток - таким образом, что они не смогут присоединиться к протесту 25 марта, «в день основания Белорусского Народной Республики».