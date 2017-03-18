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Джоли и Питт занялись продажей оливкового масла

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  • 18.03.2017, 12:26
Фото: peopledotcom

Брэд Питт и Анджелина Джоли продают оливковое масло, произведенное в их поместье Шато Мираваль во Франции.

Об этом сообщает People.

Отмечается, что масло, разработанное совместно с семьей Перрен, продается во Франции в двух небольших семейных бутиках, а также на специализированном сайте. Масло было выпущено «в очень небольшом количестве», однако может стать доступно в США через несколько недель. По данным издания, было выпущено всего 10 тыс. бутылок.

Также представитель семьи Перрен опроверг слухи о том, что Джоли и Питт намерены продать поместье, добавив, что это — инвестиции в будущее их детей.


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