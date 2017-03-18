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Полиция Франции проводит спецоперацию в аэропорту Парижа

  • 18.03.2017, 12:28

В аэропорту Париж-Орли полиция застрелила мужчину, который попытался выхватить оружие у военнослужащего.

В аэропорту Париж-Орли в субботу, 18 марта, проводится полицейская спецоперация. Об этом в Twitter сообщила национальная полиция Франции.

По данным телеканала BFM TV, в первом зале южного терминала аэропорта началась перестрелка, после того, как вооруженный мужчина попытался выхватить оружие у военнослужащего антитеррористического спецподразделения. По данным канала, мужчина был застрелен. Пассажиры и персонал эвакуированы из здания аэропорта. По данным представителя МВД, пострадавших нет. На месте происшествия работают саперы. Они проверяют, не оставил ли мужчина взрывчатку и не было ли на нем "пояса шахида", передает Немецкая волна.

Глава МВД Франции Брюно Ле Ру подтвердил гибель предполагаемого преступника в ходе перестрелки. Правоохранительные органы сообщили, что в южном терминале установлен периметр безопасности. Пассажиров призывают по возможности не приезжать в аэропорт. 

Рейсы временно отменены в обоих терминалах. Целый ряд самолетов перенаправлен на посадку в аэропорт имени Шарля да Голля к северу от Парижа, сообщила администрация аэропорта Париж-Орли.


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