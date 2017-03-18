Как я ездила за покупками в Белосток Елена Зеленко, Intex-press

18.03.2017, 12:53

Фото: Сергей ИВАНОВ

Корреспондент Intex-press отправилась в шоп-тур в Белосток и узнала, почему «закупы» в Польше популярны среди белорусов.

Я и моя знакомая ездили на шопинг в Белосток впервые. Мы отправились не за конкретными покупками, а посмотреть, что продается в польских торговых центрах и на рынках, узнать, какие товары самые популярные у белорусов, прицениться. С собой взяли по 200 долларов.

В Белосток мы поехали на маршрутке – 38 рублей туда и обратно.

Выезжаем из Барановичей в 10 часов вечера пятницы и к полуночи подъезжаем к пункту пропуска «Берестовица» в Гродненской области.

На границе две очереди – для легковых авто и автобусов. Первая существенно длиннее. Мы становимся в очередь автобусов и до белорусской таможни добираемся часа три. За это время кто-то успевает вздремнуть, а некоторые (наверное, такие же новички, как мы), заметно нервничают, не понимая, почему мы стоим так долго.

– В будние дни очередей практически нет, – говорит один из мужчин-пассажиров. – А в выходные можно и до утра простоять.

Duty free: парфюмерия и алкоголь

После прохождения белорусской таможни мы подъезжаем к дьюти фри. Наш водитель показывает, в какой именно магазин из трех нам надо идти (у него там оформлена дисконтная карта) и дает на шопинг 20 минут.

Большинство наших попутчиков покупают алкоголь. Цены на него на 30–50% дешевле, чем у нас. Например, литровая бутылка популярной финской водки стоит около $16.

– У нас минимум 50 рублей такая стоит, – говорит женщина, взявшая сразу две бутылки мужу на юбилей.

Многие покупают спиртное по акции – получается еще дешевле.

– Цена как на белорусскую водку, но качество ведь лучше, – говорит одна из женщин, купившая три бутылки немецкой водки.

Фото: Сергей ИВАНОВ

В магазине изобилие парфюмерии, косметики. Цена 50 мл туалетной воды made in France начинается с 23 евро. На некоторые ароматы скидки до 50%.

Ночной рынок: чай, кофе, шоколад

Подъезжаем к польской таможне. Все проверки проходим быстрее, чем на белорусской стороне. У нас несколько раз проверяют паспорта, «откатывают» отпечатки пальцев, уточняют цель поездки. Говорим, что едем за покупками, таможенники спрашивают, сколько у каждого из нас при себе денег (их наличие не проверяют). Когда одна из пассажирок признается, что у нее всего $50, сотрудница таможни отвечает, что должно быть не меньше $200, но ставит штамп и пропускает девушку.

В Белосток приезжаем часов в 6 утра (от границы до города – минут 30 езды). Первая остановка – популярный среди белорусов ночной рынок. Мы выходим из буса и видим много роллетов, но открыты далеко не все. Наши попутчики, которые знают, что здесь к чему, почти бегом направляются за покупками.

«Я в 80-й, а потом в 130-й, встретимся через час», – говорит одна женщина другой, имея в виду номера роллетов.

Мы не понимаем, почему все так спешат, ведь на покупки нам дали целых полтора часа. Заходим в ближайший работающий роллет. По размерам он почти как средний магазин у нас в Барановичах. На полу и стеллажах – чай, кофе, сладости, приправы, стиральные порошки и другие товары.

Очередь очень большая – человек 50, поэтому мы даже не смотрим на цены и идем в следующий роллет. Ассортимент там примерно такой же, но очередь значительно меньше. «Наверное, цены здесь немного выше», – предполагаем мы и принимаемся изучать ассортимент. Кто-то из покупателей, видя наше замешательство в переводе цен со злотых на белорусские рубли, говорит: «умножайте на 5 и получится цена в тысячах нашими старыми, до деноминации».

Мы берем несколько пачек молотого кофе, шоколадки, стиральный порошок. Очередь движется медленно. Люди нервничают, так как многие опаздывают на свой автобус, некоторые оставляют корзинки с покупками на полу и уходят.

Самые ходовые товары на этом рынке – бытовая химия, кофе, чай, шоколад, памперсы, приправы. Цены на все ниже, чем у нас – что-то дешевле процентов на 20, а что-то – и на 50.

Рассчитываться можно злотыми, долларами, евро (но сдачу дают только злотыми).

Чтобы потом можно было вернуть «ваты» (по-нашему НДС), затариться в одном месте надо минимум на 300 злотых (около 150 белорусских рублей). Те, кто приехал закупиться по-крупному, стараются набрать товара на эту сумму, если не хватает, экстренно добирают жвачками, конфетами или приправами.

Простояв в очереди больше 1,5 часа, мы понимаем, почему наши попутчики так торопились за покупками и бежали в определенные роллеты. Многие из них за это время успели несколько раз затариться и принести покупки в бус.

Кавалерийский рынок: скидки на зимнюю одежду и вежливые продавцы

Фото: Сергей ИВАНОВ

На «закупы» на Кавалерийском рынке водитель нам дает два с половиной часа. Купить здесь можно практически все – от сладостей и кофе-чаев до обуви, одежды, посуды и даже бытовой техники.

Уже при входе на рынок мы понимаем, что зря простояли в очереди на ночном рынке: все товары по такой же цене (а некоторые и дешевле) можно купить здесь.

Языкового барьера между продавцами и белорусскими покупателями практически нет. Торгуют в основном женщины. Продавцы очень приветливы и активно завлекают в свой роллет покупателей.

– Цо пани хцэ? – спрашивает женщина, торгующая верхней одеждой (такими словами встречают женщин-покупателей почти в каждом роллете).

Прикинув размер, она уже снимает несколько демисезонных пальто, предлагает примерить.

Удивляет очень широкий ассортимент товара: больше 20 фасонов и еще больше расцветок пальто. Цена стартует со 180 рублей на наши деньги.

Мы решаем еще пройтись по рынку, прицениться.

В соседнем роллете – зимняя верхняя одежда. Утепленное пальто с натуральным воротником стоит как весеннее: на всю зимнюю одежду здесь скидка на 30%.

Значительно дешевле джинсы. Неплохие женские модели можно купить за 23 белорусских рубля, если по акции – еще дешевле.

Продавец снимает несколько джинсов и проводит нас в примерочную (чтобы мы не мерзли, примеряя их у нее в палатке). Примерочная – метрах в десяти от палатки, там очень тепло, чисто, много кабинок с большими зеркалами.

Мы с подругой покупаем по паре джинсов.

Фото: Сергей ИВАНОВ

На рынке изобилие не только одежды, обуви, но и «мелочевки» – кошельков, зонтов, шарфов, сумочек. Здесь можно купить также туалетную воду а-ля Chanel за 13–15 рублей на наши деньги и даже ювелирные украшения.

На рынке два обменника, но большинство продавцов принимают к оплате любые деньги.

Около часа еще побродив по рынку, возвращаемся к бусу. Через какое-то время собираются все остальные пассажиры с полными сумками. Среди покупок – тюль, шторы, кухонные полотенца, гладильные доски, одежда и многое другое. Из разговоров понимаем, что многие затариваются не для себя, а привозят товары из Польши на заказ и неплохо на этом зарабатывают.

– Отдам за 10 банок кофе 100 рублей, а продам в Барановичах за 200, еще потом и ваты верну, – говорит один из наших попутчиков.

Скидки и акции в Auchan

Направляемся в гипермаркет Auchan. Ассортимент – огромный, но времени мало, поэтому идем перекусить. В этом торговом центре несколько общепитов типа наших кафе. Выбираем то, где очередь поменьше. За картофельное пюре, рыбное филе в панировке, салат из свежей капусты и лимонад платим примерно по 6 рублей. Еда не только аппетитно выглядит, но и очень вкусная.

Фото: Сергей ИВАНОВ

В огромном торговом центре можно купить продукты, одежду, посуду, обувь, стиральные порошки, цветы и даже бытовую технику. Цены от рыночных отличаются незначительно. Много акций, распродаж.

Один из наших попутчиков покупает варочную панель за $300.

– У нас такие долларов 400 стоят. А я потом ваты верну, и мне она еще долларов на 50 дешевле обойдется, – говорит мужчина.

Мы оказываемся самыми скромными участниками шоп-тура – у нас по два небольших пакета покупок. Багажник буса заполнен товарами разного веса и габарита «под завязку».

«Возьмите хотя бы мои шоколадки и сковородку»

К границе мы подъезжаем примерно в 16.00. Увидев, что перед нами в очереди всего один автобус (кстати, Барановичского автопарка), мы надеемся, что все таможенные процедуры удастся пройти быстро. Мы очень устали, хочется спать. Пассажиров автобуса проверяют очень долго – сначала документы, потом покупки. Некоторые заполняют декларации, оформляют «ваты» – все эти процедуры затягивают время. Автобус проходит таможню больше часа. Мы ждем.

В это время рядом с нами становится автобус Ecolines. Наш водитель говорит, что он рейсовый, поэтому проезжает на таможню без очереди – перед нами.

– В это время где-то пять рейсовых автобусов, если мы не успеем проскочить за этим, придется стоять до ночи, – говорит одна из женщин, которая уже не первый раз ездит за покупками в Белосток.

Ecolines проверяют минут 40, и наконец-то приходит наша очередь.

Таможенники просят всех пассажиров вместе со своими покупками выйти из буса и пройти в здание для проверки купленных товаров. Тем, кто едет впервые за три месяца, можно провозить максимум 50 кг товара, остальным – до 20 кг.

Фото: Сергей ИВАНОВ

Пассажирки с внушительными сумками начинают искать глазами попутчиков, едущих налегке, чтобы отдать им на время часть товара.

– Мужчина, у вас килограммов 10, не больше, может, возьмете хотя бы мои шоколадки и сковородку, а то у меня, наверное, сверхлимит будет, – спрашивает одна из женщин с тремя большими сумками.

Мужчина соглашается.

Еще одна женщина придумывает другой способ облегчить свою сумку – открывает банки с кофе и начинает пересыпать его в пакеты. Кофе рассыпается прямо в таможенном зале. У другой пассажирки разбивается бутылка со спиртным. Таможенники молча за этим всем наблюдают.

Потом у каждого из нас опять проверяют паспорт, взвешивают сумки, у некоторых проверяют их содержимое. Главное, по словам таможенников, – чтобы вес купленного не превышал норму, а количество товаров одного вида (например, кофе, шоколадок) был не очень большой.

От границы мы отъезжаем где-то в 18.30, прибываем в Барановичи в 21.00. Водитель развозит пассажиров по домам, и мы испытываем на себе все «прелести» барановичских дорог, особенно в частном секторе, и мысленно сравниваем их с польскими дорогами, которые почему-то даже после зимы в идеальном состоянии.

Уже после приезда домой понимаем, что можно было купить еще много чего. Из-за усталости и неопытности как-то долго приценивались, да и ехали не за конкретными товарами, а узнать, почему многие горожане так часто ездят на шопинг в Польшу. В следующий раз будем список составлять.

Что и по какой цене я купила в Польше

Женская двусторонняя демисезонная куртка – 85 руб.

Подростковая удлиненная куртка – 66,5 руб.

Зонт – 15 руб.

Джинсы – 25 руб.

Стиральный порошок, 6 кг –15 руб.

Две 100-граммовых упаковки капучино – 1,3 руб. за каждую

Упаковка из 12 100-граммовых пакетиков кошачьих консервов – 5,7 руб.

Сосиски куриные, 1 кг – 3 руб.

Шоколадная паста, 400 граммов – 2 руб.

Три 300-граммовые шоколадки с цельными орехами – 4 руб. за каждую

Три упаковки молотого кофе по 250 граммов – 7,6 руб. за каждую

Итого: 255 рублей

Елена Зеленко, Intex-press