ЧП в Новополоцке 6 18.03.2017, 13:34

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Молодого слесаря придавило трубой весом более 2 тонн на заводе в Новополоцке.

ЧП произошло на предприятии Нефтезаводмонтаж в Новополоцке 17 марта. 21-летнего слесаря из-за неправильной строповки придавило трубой, вес которой по документам 2,6 тонны. Подробности происшествия рассказала tut.by официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области Светлана Сахарова.

В СК рассказали, что 17 марта около 15 часов при строповке произошло смещение трубы, она съехала и придавила 21-летнего слесаря.

С травмой живота, кишечника и другими травмами его доставили в хирургическое отделение, 18 марта молодого человека перевели в реанимацию. Врачи оценивают состояние пострадавшего как стабильное.

Следователи провели осмотр места происшествия и изъяли проектную документацию, в которой указан вес съехавшей трубы — 2,6 тонны.

Сахарова отметила, что проверку проведет инспекция по труду, по ее результатам оценку дадут следователи.