«Белтелеком» сообщил о сбоях в работе ByFly в Минске 11 18.03.2017, 14:23

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РУП «Белтелеком» предупреждает о возможных сбоях в работе ByFly в ночь на 21 марта в Минске.

Такая информация размещена на сайте компании. С 1.00 до 6:00 будут проводиться работы на оборудовании сети передачи Минска.

Во время проведения работ возможны кратковременные перерывы доступа в интернет для абонентов услуг ByFly и Home Wi-Fi. Кроме того, 24 марта с 1.00 до 6:00 будут проводиться работы на оборудовании услуги «Умный дом». Перерыв в предоставлении услуги составит 2 часа.