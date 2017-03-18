«Крымнаш» почти не виден 9 Алексей Мельников

18.03.2017, 14:45

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Алексей Мельников

Наступление в России хаоса, смуты можно проследить по разным направлениям, и, в том числе - на крымском вопросе.

Это не очень важная тема, - гораздо опаснее нарастание популистского левого реваншизма. Но, всё же, поговорим пока о крымской проблеме.

Символическое значение имеет отказ от празднований рядом с Кремлём. Какие бы интересные суждения не высказывали социологи, одно это решение говорит о том, что политически тема ушла на периферию. «Уходит дымный контур Аю-Дага …»

С санкциями против России – тупик. Они останутся. Надежда на Трампа испарились. Что ещё раз подтвердило сегодняшнее заявление Госдепартамента Соединённых Штатов – пока Крым не будет возвращен Украине, санкции отменены не будут.

Понятно также, что Крым не принёс экономических выгод России, а только затраты. Печальные итоги подвёл на днях журнал «Профиль»:

«Только прямые расходы на Крым и Севастополь составляют для российского бюджета не менее 300 млрд рублей ежегодно. В расчете на одного россиянина (включая детей) это дополнительный налог в 2,1 тыс. руб. в год. 5‑тысячная компенсация всем российским пенсионерам в январе 2017-го обошлась бюджету заметно дешевле Крыма. Косвенные потери России в связи с санкциями, введенными развитыми странами Запада из-за Крыма и войны на востоке Украины, а также нашими контрсанкциями оценить в рублях трудно. За 2014–2015 годы российским предприятиям и банкам пришлось вернуть более $200 млрд ранее взятых на Западе кредитов (рефинансировать их стало невозможно), что вызвало девальвацию рубля, а также резкий спад инвестиций и усилило общий экономический кризис 2015–2016 годов».

Все пропагандные патроны за три года расстреляны. «Пушка в порядке. Ты выстрелил всё – до железки» - говорил герой популярного советского фильма о войне. Так и в истории с Крымом.

Но дело, всё-таки, не только в пропаганде, не только в восприятии этой темы российским обществом.

Вопрос в том – что дальше?

Не просто – дальше, как Бог пошлет. С таким пониманием можно, действительно, ничего не делать.

Вопрос в том, как найти разумный выход?

Понимая, что стратегически слабой, отсталой России необходимы огромные ресурсы, масштабное использование новых технологий, которые есть только в западном мире. В этом – суть.

Конечно, можно существовать иначе. И опыт последних трех лет это показывает. Можно даже в будущем добиться небольшого экономического роста, и обыгрывать отдельные примеры инвестиций в российскую экономику, выставлять напоказ единичные технологические достижения. «Вот - редкий подвиг героизма, вот - редкий умный господин …»

Но по сути это ничего не изменит – Россия находится в стратегическом тупике. И искать этот выход наши правящие майоры госбезопасности, затянувшие Россию в трясину, не умеют – не то что, тяжела для них шапка Мономаха – не для этих «сенек» она шита.

Политически активное общество практически убито – остался лишь нарастающий популистский левый реваншизм, замешанный на всё более и более закипающей по мере роста экономических проблем, погромной злобе и зависти к богатым.

Но когда нет образа будущего, когда не ищется выход, когда наступают метания (вроде признания паспортов ДНР-ЛНР), неизбежно приходит гниение, а затем и хаос.

Признак наступающего завтрашнего «праздника» - совершенное отсутствие т.н. «георгиевских ленточек» в московском метро. Они практически испарились. Как и крымнаш. Как и надежды на перспективу – на благополучную страну.

Алексей Мельников