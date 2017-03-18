Американцы придумали 3D-принтер для печати пиццы 3 18.03.2017, 15:26

Компания BeeHex из Огайо заявила про любопытный стартап – производство 3D-принтеров, способных печатать пиццы.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на topgeek.com.ua

Скажем больше – на выпуск такого оборудования уже есть инвесторы, «пожертвовавшие» 1 миллион долларов. Принтер для печати пиццы получил название Chef 3D, а его отличительной способностью является функция печати пиццы заданной формы и/или с нужным рисунком из начинки.

По предварительным подсчетам, принтер Chef 3D способен уменьшить расходы пиццерий на 40-60 процентов. Ведь человеческое вмешательство – минимальное. Ну, как, хочешь попробовать печатную пиццу?