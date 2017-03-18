Фотофакт: весенний снег в Беларуси 2 18.03.2017, 16:11

Фото: tut.by

В эти выходные погода удивляет жителей нашей страны.

Погода дразнит белорусов на этой неделе: то светит ласковое солнышко, то сгущаются тучи, идет дождь, мокрый снег и дует холодный ветер. Удивляет природа и в выходные. Синоптики предупреждали, что погода ухудшится, станет прохладнее, пройдут дожди и мокрый снег. Но вряд ли кто-то ожидал, проснувшись, увидеть зимние пейзажи за окном.

Утром 18 марта читатели tut.by прислали «заснеженные» фотографии.