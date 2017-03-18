Отправь открытку солидарности 1 18.03.2017, 16:32

Сейчас самое время проявить солидарность и отправить административно арестованным письма и открытки.

15 марта в Минске до и после проведения санкционированной акции протеста против декрета №3 было грубо задержано более 50 мирных демонстрантов людьми в штатском. В течение следующего дня состоялись суды над всеми задержанными , которые отправили активистов и случайных людей за решетку на срок от 3 до 15 суток, сообщает ПЦ «Весна».

Сейчас большинство задержанных 15 марта содержится в Центре изоляции правонарушителей ГУВД Мингорисполкома. Часть осужденных на сутки – в изоляторе временного содержания, который находится рядом, но они также закреплены за ЦИПом.

Сейчас самое время проявить солидарность и отправлять административно арестованным письма и открытки.

Для это нужно выбрать адресата из списка и отправить послание по адресу: 1-й пер.Окрестина, 36, г.Минск, 220089 + ФИО задержанной/задержанного.

Помните, что все отправления вычитывает цензура, поэтому не пишите ничего лишнего. Вручение корреспонденции происходит на протяжении трех дней с момента получением ЦИПа.

Как ранее сообщал сайт Charter97.org, лидеры Белорусского Национального Конгресса призвали сограждан из Минска и регионов выйти 25 марта на День Воли в центре столицы, а 26 марта – на акции протеста в своих городах.