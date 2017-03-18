Белорус установил мировой рекорд на КМ по зимнему плаванью 18.03.2017, 16:47

Фото: media-polesye.by

Кроме того, Ярослав Пронин завоевал четыре золотые медали в различных дисциплинах кубка.

Кубок мира по зимнему плаванию прошел в начале марта в Таллине. Студент факультета организации здорового образа жизни Полесского государственного университета Ярослав Пронин успешно выступил на этих соревнованиях, пишет сайт media-polesye.by.

В составе сборной Беларуси Ярослав установил мировой рекорд на дистанции 50 метров вольным стилем и завоевал 4 золотые медали: на 50 м вольным стилем (25,75с – мировой рекорд), на 25 м - баттерфляй (12,72с), в смешанной эстафете 4 х 25 м вольным стилем (53,73 с).

Фото: media-polesye.by

В прошедших в Эстонии соревнованиях приняли участие 350 спортсменов из 19 стран мира. В активе белорусов 9 золотых, 4 серебряные и 3 бронзовые награды. В январе 2018 года Кубок мира по зимнему плаванию пройдет в Минске на реке Свислочь.

Соревнования по зимнему плаванию проходят на открытых водоемах, температура воды в которых может быть от минусовой (соленая морская вода) до +12 градусов. Спортсмены плывут короткие дистанции и сразу же бегут греться в баню или сауну.