Что будет с рублем на следующей неделе? 18.03.2017, 17:18

Фото: tut.by

На текущей неделе возможно появление данных, которые поддержат доллар.

Прогноз в отношении средневзвешенного курса доллара США на прошедшей неделе не сбылся: ожидался его рост на величину около 1%, а он снизился на 1,2% — до 1,8909 BYN/USD 17 марта. К этому привели неожиданные решения ФРС США. 15 марта Комитет по открытым рынкам ФРС повысил свою ставку на 0,25 процентного пункта (до 0,75-1% годовых), но не изменил прогноз в отношении динамики ставки в будущем. То есть, ФРС фактически не ужесточил свою политику, на что рассчитывали инвесторы, а просто сдвинул сроки подъема ставок. Это и привело к обвалу курса доллара на рынке форекс, а также и на БВФБ. Впрочем, были эксперты, которые ожидали роста курса евро, пишет аналитик «Белорусского рынка» Владимир Тарасов.

Средневзвешенный курс евро на прошедшей неделе поднялся на БВФБ на 0,3% (до 2,0356 BYN/EUR 17 марта). Политические риски в Европе на прошедшей неделе заметно снизились в связи с поражением на парламентских выборах в Нидерландах Партии Свободы.

В еще большей степени вырос средневзвешенный курс российского рубля: на 0,9% (до 3,2636 BYN/100RUB). К этому привели не только прогнозы ФРС, но и рост цен на нефть на мировом рынке.

Стоимость валютной корзины из доллара США, евро и российского рубля на прошедшей неделе увеличилась всего на 0,1%, а объем торгов иностранными валютами на БВФБ остался почти без изменений и составил 276,5 млн. BYN против 285,8 млн. BYN за предыдущую неделю.

Прогнозы на текущую неделю

Курс белорусского рубля по отношению к корзине валют

Таким образом, спрос и предложение валюты на БВФБ на прошедшей неделе были примерно уравновешены. В то же время, у банков рублевые средства были в избытке, в связи с чем Нацбанку 15 марта удалось успешно разместить свои краткосрочные облигации двух выпусков, номинированные в белорусских рублях.

Облигации со сроком обращения, равным 35 дням, были реализованы на 1,49 млрд. BYN, что было практически равно спросу на них. Средневзвешенная ставка на аукционе составила 11,9723% годовых.

А облигации со сроком обращения, равным 7 дням, были размещены на 909,7 млн. BYN при спросе 959,67 млн. BYN. Средневзвешенная ставка по ним равнялась 11,4443 % годовых. На аукционе по размещению аналогичных облигаций 9 марта Нацбанк разместил облигации на 1,4 млрд. BYN по средневзвешенной ставке 11,8246% годовых. Таким образом, проценты по данным облигациям снизились.

С 15 марта ставка рефинансирования Нацбанка снижена до 15% годовых, но это вряд ли окажет значительное влияние на состояние валютного рынка, так как ставки по рублевым кредитам остаются слишком высокими.

По данным Национального статистического комитета РБ, потребительские цены в стране в феврале выросли на 0,5% по сравнению с январем и на 7% в годовом выражении. Таким образом, есть основания для продолжения снижения ставки рефинансирования и в апреле.

На текущей неделе возможно снижение стоимости валютной корзины в связи с проведением налоговых платежей. Но оно вряд ли будет значительным, так как увеличение расходов на посевную должно оказать давление на рубль. Поэтому эксперты ожидают уменьшения стоимости валютной корзины на величину в пределах 0-0,5%.

Курс доллара по отношению к евро

Исходя из прогноза увеличения ставок членами Комитета по открытым рынкам ФРС и комментария главы ФРС Джанет Йеллен, сделанного ею 15 марта, в текущем году они планируют ограничиться тремя повышениями ставки, из которых два уже осуществлены. В связи с этим вероятность повышения ставки в июне уменьшилась, что будет оказывать давление на курс доллара.

Не получает поддержки доллар и от нового президента США Дональда Трампа, который никак не может определиться с планами налогового стимулирования американского бизнеса. Президент представил на прошедшей неделе проект бюджета на следующий год, но в нем не оказалось ни данных по налоговой реформе, ни сведений об 1 трлн. USD, которые президент обещал найти на реализацию инфраструктурных проектов. Этот план находится в процессе разработки. Не готовы и предложения по налогам, о чем сообщил министр финансов США Стивен Мнучин в ходе посещения Германии. Он сказал, что в настоящее время идет работа над реформой налогообложения импорта, а введение пограничного налога является всего лишь одним из вариантов действий.

В таких условиях у доллара, как будто, нет другой альтернативы, как слабеть. Однако этот процесс должен быть медленным, так как что данные о состоянии экономики США выходят вполне благополучными, тогда как политическая ситуация в Европе остается достаточно неопределенной. Так, эксперты Bank of America полагают, что курс евро на рынке форекс может подняться до уровня в 1,0825 USD/EUR, но прорыв выше данного значения они считают маловероятным.

В то же время, на текущей неделе нельзя исключить коррекцию курса евро после резкого роста, поэтому будем ожидать нулевого изменения курса по итогам недели.

Курс российского рубля по отношению к доллару

Российский рубль, кроме ФРС, на прошедшей неделе поддержал рост интереса инвесторов к вложениям в облигации федерального займа. 15 марта Минфин разместил пятилетние и пятнадцатилетние ОФЗ на 45 млрд. RUB, причем спрос превышал предложение на них в 3 и 4 раза соответственно.

Оказало поддержку рублю и увеличение цен на нефть, хотя сведения по рынку нефти появлялись противоречивые. В частности, Международное энергетическое агентство 15 марта сообщило, что в январе мировые запасы нефти выросли, но в первой половине текущего года спрос на нефть должен превысить предложение. А Администрация энергетической информации США в тот же день сообщила, что запасы нефти в США за неделю, закончившуюся 10 марта, не выросли, как ожидалось, а снизились на 237 тыс. баррелей.

24 марта Банк России будет принимать решение по своей ключевой ставке. О возможности ее повышения в интервью информационному агентству Bloomberg на прошедшей неделе сообщил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Игорь Дмитриев. Такое решение может быть принято вследствие снижения темпов инфляции (в феврале она составила всего 4,4% годовых). На таком фоне ключевая ставка в размере 10% годовых кажется явно чрезмерно высокой.

Однако президент России Владимир Путин 16 марта на съезде РСПП заявил, что «необоснованное преждевременное снижение ставки, чего очень, конечно бы, хотелось, может привести к инфляции и к ослаблению национальной валюты». Это высказывание президента привело к укреплению российского рубля, и, фактически является как бы разрешением Банку России оставить свою ставку без изменений.

Поэтому эксперты предполагают, что даже если Банк России и снизит ставку, то он сопроводит это решение такими комментариями, которые ослабят его влияние на валютный рынок, примерно так, как это сделали в ФРС.

Российский рубль поддержало также увеличение рейтинговым агентством S&P прогноза по долгосрочному рейтингу России в иностранной валюте со «стабильного» до «позитивного». Правда, рейтинг остался на уровне BB+.

Российские эксперты учли новые факторы и ухудшили свои прогнозы в отношении курса доллара. В частности, аналитик группы компаний «ФИНАМ» Богдан Зварич сообщил, что до конца марта этот курс может обновить годовые минимумы. Основаниями для этого, по его мнению, будет восстановление цен на нефть, а также интерес иностранных спекулянтов к российским ценным бумагам.

К тому же на текущей неделе будут осуществляться налоговые платежи. В то же время, на резкий обвал курса доллара вряд ли стоит рассчитывать, так как факторы, действующие против рубля (описанные в предыдущих прогнозах) никуда не делись. Поэтому эксперты ожидают, что они примерно уравновесят друг друга, и снижение курса доллара на Московской бирже на текущей неделе окажется небольшим – в пределах до 0,5%.

Курс белорусского рубля по отношению к доллару

В случае исполнения сделанных выше прогнозов, курс доллара на БВФБ на текущей неделе может снизиться на величину около 0,5%. В то же время, велика вероятность появления информации, которая поддержит доллар.

Прогноз на понедельник, 20 марта

Курс доллара по отношению к российскому рублю на Московской бирже во второй половине дня 17 марта снизился примерно на 0,4%, до 57,635 RUB/USD. А курс евро по отношению к доллару на рынке форекс во второй половине торгового снизился также примерно на 0,4% — до 1,0736 USD/RUB. Это указывает на возможность небольшого снижения курса доллара на торгах БВФБ в понедельник, 20 марта, на фоне еще большего снижения курса евро.