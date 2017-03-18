Фирма из РФ поставила директора «Белвеста» рекламировать ПО для бухгалтерии 1 18.03.2017, 17:44

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Фотографию взяли из рейтинга «Топ-10 белорусских бизнесменов, ведущих бизнес в Латвии».

Российская фирма, которая продает программное обеспечение для ведения бухгалтерии, использовала в рекламе своей продукции фото известного белорусского бизнесмена Юрия Суманеева, генерального директора СООО «Белвест». Улыбающийся Суманеев призван олицетворять то ли счастливого главного бухгалтера, то ли владельца фирмы, наконец-то автоматизировавшей трудоемкие процессы учета и контроля, пишет kp.by.

То, что человек с рекламы удивительно похож на белорусского бизнесмена, заметил один из пользователей, случайно забредший на сайт. Поделился своими подозрениями с редактором новостного ресурса «ННВ» Сергеем Серебро. Тот провел небольшое расследование.

- Фото Юрия Суманеева взято из списка «Топ-10 белорусских бизнесменов, ведущих бизнес в Латвии». Дизайнеры перекрасили галстук руководителя «Белвеста», чтобы фото соответствовало цветовой гамме сайта. Видимо, компания, которая занималась разработкой сайта, решила сэкономить на использовании изображений из коммерческих фотобанков, а просто нашла в Гугле фото, наиболее соответствующее представлению дизайнеров о респектабельном бизнесмене, - рассказал Сергей. - Кстати, на СООО «Белвест» продукты, которые российская фирма рекламирует при помощи фото его гендиректора, не используют.

На «Белвесте» о курьезе знают, но руководство пока воздерживается от комментариев.

- Генеральный директор осведомлен о том, что произошло, но пока не принял решения, что предпринять в данной ситуации, - сказали в приемной.