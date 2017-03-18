Трамп: Встреча с Меркель прошла прекрасно 18.03.2017, 17:58

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На этой неделе прошла первая официальная встреча Ангелы Меркель и Дональда Трампа.

"Что бы вам ни рассказывали фейковые новости, у меня была прекрасная встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель", - написал президент США Дональд Трамп.

Тем не менее, американский президент добавил, что Германия должна много денег НАТО и США за "мощную и очень дорогую оборону", которую ей предоставляет альянс, и должна их заплатить, передает русская служба BBC.

В пятницу прошла первая официальная встреча Ангелы Меркель и Дональда Трампа. Меркель посетила США с рабочим визитом.

Трамп и Меркель обсудили международную политическую ситуацию и проблему финансирования НАТО.

На пресс-конференции после встречи Трамп поблагодарил Германию за то, что страна согласилась увеличить расходы на оборону и работать над тем, чтобы они составляли не менее 2% ВВП, как предписывают правила альянса. В настоящее время взносы Германии в НАТО составляют чуть более 1% ВВП страны.