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Один из крупнейших частных бизнесов Жодино обанкротился

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  • 18.03.2017, 18:12
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Фото: tut.by

Компания «Белавтозапчасть» была создана в 2000 году.

В отношении компании «Белавтозапчасть», которую создали жодинские бизнесмены Александр и Владимир Щурки, возбуждено дело о банкротстве и введен защитный период.

Как сообщает ej.by со ссылкой на сайт Единого госреестра сведений о банкротстве, процедура об экономической несостоятельности «Белавтозапчастей» начата по инициативе владельцев компании.

«Белавтозапчасть» была создана в 2000 году выпускниками БГАТУ Александром и Владимиром Щурками и их партнером Николаем Жигимонтом. Первоначально она торговала автозапчастями. В 2003 году бизнесмены наладили выпуск гидроцилиндров и гидроманипуляторов под брендом BAZ для сельского и лесного хозяйства на арендованных мощностях в Смолевичах. В 2011 году компания «Белавтозапчасть» обзавелась собственной площадкой в Жодино. На ней был налажен выпуск стальной трубы, которую используют для производства гидроцилиндров. Также компания производила рукава высокого давления.

Потребителями продукции жодинцев являлись гиганты машиностроения БелАЗ, МТЗ, «Гомсельмаш», продукция поставлялась в Россию, Эстонию, Китай.


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